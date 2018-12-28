Дорожная техника в Нижнем Тагиле в праздники будет работать в круглосуточном режиме

В новогодние праздники дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме, и в случае обильных снегопадов будут выведены дополнительные единицы техники и рабочие.

Все графики составлены, техника готова. Все праздники будем работать в круглосуточном режиме. При случае возникновений каких-либо усилений снегопадов будем усиливаться. Все замены людей предусмотрены,сообщил руководитель МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Дмитрий Шамин.

Директор ООО «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов рассказал, что на дорогах Дзержинского и Тагилстроевского района будут работать порядка 30 единиц техники: