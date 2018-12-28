Дорожная техника в Нижнем Тагиле в праздники будет работать в круглосуточном режиме
Коммунальные службы Нижнего Тагила во время новогодних праздников выведут на дороги более 30 единиц техники, которые будут работать в круглосуточном режиме. Также в случае обильных снегопадов будут привлечены дополнительные силы.
В новогодние праздники дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме, и в случае обильных снегопадов будут выведены дополнительные единицы техники и рабочие.
Все графики составлены, техника готова. Все праздники будем работать в круглосуточном режиме. При случае возникновений каких-либо усилений снегопадов будем усиливаться. Все замены людей предусмотрены,сообщил руководитель МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Дмитрий Шамин.
Директор ООО «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов рассказал, что на дорогах Дзержинского и Тагилстроевского района будут работать порядка 30 единиц техники:
Аналогично графики составлены и направлены в «Службу заказчика городского хозяйства». Техника готова, порядка 30 единиц, а также 30-40 человек будут работать в круглосуточном режиме. Но и, соответственно, в случае снегопадов усилимся техникой.
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