Производство белья, полотенец и одежды: швейный цех открылся в ИК №12 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:11ОбществоФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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27 декабря в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле открылся швейный цех, который займется производством постельного белья, полотенец и одежды.
Сюжеты: Нижний Тагил
27 декабря в ИК №12 в Нижнем Тагиле открылся швейный цех. Он рассчитан на 50 рабочих. Планируется, что заключенные займутся пошивом постельного белья, полотенец, рабочей одежды, одежды для отдыха, охоты и рыбалки.
Заключенные колонии также изготавливают европоддоны, колючую проволоку, топливные пеллеты, сувениры и другие товары.
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В 2018 году исправительная колония произвела продукции на 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
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