Производство белья, полотенец и одежды: швейный цех открылся в ИК №12 в Нижнем Тагиле

27 декабря в ИК №12 в Нижнем Тагиле открылся швейный цех. Он рассчитан на 50 рабочих. Планируется, что заключенные займутся пошивом постельного белья, полотенец, рабочей одежды, одежды для отдыха, охоты и рыбалки.