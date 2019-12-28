В поселке под Нижним Тагилом появился новый медпункт за 4,5 миллиона рублей

В новом ФАПе оборудованы прививочный, акушерский, фельдшерский, детский кабинеты. В него закуплены электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор, укладки для оказания помощи при неотложных состояниях, а также анализаторы уровня холестерина и сахара. Кроме того, в ФАПе будут организованы консультации посредствам телемедицины.