В поселке под Нижним Тагилом появился новый медпункт за 4,5 миллиона рублей
Сегодня, 15:07ОбществоФото: Минздрав Свердловской области
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В Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом за 4,5 миллиона рублей оборудовали новый медпункт, сообщает областной Минздрав.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
В новом ФАПе оборудованы прививочный, акушерский, фельдшерский, детский кабинеты. В него закуплены электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор, укладки для оказания помощи при неотложных состояниях, а также анализаторы уровня холестерина и сахара. Кроме того, в ФАПе будут организованы консультации посредствам телемедицины.
Ранее еще один фельдшерско-акушерский пункт открылся в Черноисточинске. Он оборудован светодиодной панелью, на которой транслируются ролики о здоровом образе жизни и здравоохранении.
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