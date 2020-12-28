На Урале суд оставил под стражей подозреваемого в гибели восьми человек из-за поджога

Адвокат подсудимого подал апелляцию на решение суда по выборы меры пресечения Панкратову в виде ареста. Свердловский областной суд её отклонил. Заключение продлили до 19 марта 2021 года.
Мужчине вменяется нарушение закона по статье 105 УК РФ (Убийство) и 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, 26 марта в Екатеринбурге загорелся барак. При пожаре погибли восемь человек. Спасти удалось 10 человек. После следственного эксперимента мужчина отказался от чистосердечного признания и начал заявлять о своей невиновности.