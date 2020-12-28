На Урале суд оставил под стражей подозреваемого в гибели восьми человек из-за поджога

На Урале суд оставил под стражей подозреваемого в гибели восьми человек из-за поджога

Сегодня, 17:44ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд оставил под стражей Александра Панкратова, которого подозревают в поджоге барака. Из-за пожара погибли восемь человек, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Адвокат подсудимого подал апелляцию на решение суда по выборы меры пресечения Панкратову в виде ареста. Свердловский областной суд её отклонил. Заключение продлили до 19 марта 2021 года.

Мужчине вменяется нарушение закона по статье 105 УК РФ (Убийство) и 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, 26 марта в Екатеринбурге загорелся барак. При пожаре погибли восемь человек. Спасти удалось 10 человек. После следственного эксперимента мужчина отказался от чистосердечного признания и начал заявлять о своей невиновности.

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