Рабочим ВГОКа в Тагиле грозят невыплатой премии из-за отсутствия прививки от COVID-19

Рабочим ВГОКа в Тагиле грозят невыплатой премии из-за отсутствия прививки от COVID-19
Рабочим ВГОКа в Тагиле грозят невыплатой премии из-за отсутствия прививки от COVID-19
Сегодня, 16:07ОбществоФото: Яндекс.Карты
Руководство ВГОКа в Нижнем Тагиле пригрозило сотрудникам невыплатой премиальных, если у них нет прививки от коронавируса.

В новом приказе об обновлении нормативных актов о нераспространении коронавирусной инфекции сказано, что с 23 декабря 2021 года не начислять сотрудникам 50% премии, а с 1 февраля 2022 — 100%, если у них нет QR-кода, медотвода, результатов ПЦР-теста с отрицательным результатом или же наличием антител. При этом документы должны предоставляться не позднее одного рабочего дня после окончания срока их действия.

Также в документе сказано, что за вакцинацию работникам полагается один день оплачиваемого отдыха, сообщается в группе ОД «Тагил за перемены» Вконтакте.

Фото:ОД «Тагил за перемены»

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