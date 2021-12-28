Тагильским школьникам выставили оценки в «Сетевом городе»

Тагильским школьникам выставили оценки в «Сетевом городе»
Тагильским школьникам выставили оценки в «Сетевом городе»
Сегодня, 20:01ОбществоФото: pixabay.com
Учителя тагильских школ выставили оценки детям на платформе «Сетевой город. Образование». Сервис возобновил работу после сбоя накануне досрочных каникул.

Оценки в электронном дневнике начали появляться 27 декабря, через два дня после начала каникул.

Вчера начали наконец-то выставлять оценки в «Сетевом городе». При этом некоторые из тех, которые были выставлены в бумажные дневники, поменялись из-за веса оценки, указанного в программе, рассказала редакции мама учащегося гимназии № 18.

Также о том, что оценки появились в интернете сообщили родители школ № 32, 43, гимназии № 86.

Напомним, в этом году из-за заболеваемости ОРВИ школьники Нижнего Тагила закончили учебу на неделю раньше положенного срока, 25 декабря.

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