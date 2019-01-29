Рост ОРВИ: поликлиники Нижнего Тагила закрыли посещения для здоровых детей

С 30 января из-за роста заболеваемости ОРВИ здоровые дети временно не смогут посещать тагильские поликлиники.

В связи с резким подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, пневмонией, в поликлиниках Нижнего Тагила вводятся ограничительные мероприятия с 30.01.2019,сообщают в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил».

Ограничения на посещений врачей в Нижнем Тагиле вводятся в «дни здоровых детей» – вторник и четверг. Также будет обеспечено максимальное проведение врачебных и сестринских патронажей к детям до 1 года на дому, приостанавливается работа кабинетов воспитания «здорового ребенка», работа школ для беременных, кардиошколы, работы бассейна.

Узкие специалисты будут принимать детей согласно назначенным талонам.

Специалисты скорее всего будут принимать в обычном режиме. По всем вопросам родителям лучше всего уточнять в регистратуре своей поликлиники,сообщили редакции TagilCity.ru в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил».

Такие ограничения в первую очередь вводятся для детей,сообщил редакции TagilCity.ru пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.