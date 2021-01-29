Мэрия Нижнего Тагила раскритиковала качество уборки снега в городе

На совещании в муниципалитете замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов негативно высказался о работе компаний-подрядчиков, которые занимаются уборкой снега в городе.
Дороги находятся в проезжем состоянии, но применение реагентов, которое проведено по предписанию ГИБДД, было ошибкой. Весь город у нас в грязи и справиться с ней мы уже неделю не в состоянии,сказал Копысов.
Он отметил, что применяемая технология — неэффективная. Наибольшие претензии замглавы предъявил к субподрядчикам, которые отвечают за содержание дорог на Вагонке и Тагилстрое.
28 января в Нижнем Тагиле прошла проверка, в ходе которой было обследовано 83 автомобильных дороги. При выявлении дефектов, были составлены акты осмотра и выданы подрядчикам предписания по их немедленному устранению. В ближайшее время пройдет еще одна проверка: по исправлению замечаний.
Будем делать все возможное, убирать по максимуму. На сегодняшний день порядка 40 единиц техники выводим в ночную смену. Выметаешь за ночь, но в течение дня близкая к нулю температура, что сказывается на образовании снежной каши на улицах,пояснил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Он рассказал, что за прошлую неделю с улиц Нижнего Тагила было вывезено 11,3 тысячи тонн снега. С 15 октября 2020 года по 28 января 2021 года МУП «Тагилдорстрой» убрал 46,6 тысячи тонн.
Напомним, в Нижнем Тагиле уборка снег с автодорог проводится согласно утвержденному графику.