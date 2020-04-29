Реконструкция парка Победы в Нижнем Тагиле начнется в конце мая
Сегодня, 18:35ОбществоФото: Центр развития туризма города Нижний Тагил
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В Нижнем Тагиле в этом году начнётся реконструкция парка Победы на ГГМ. В 2019 году эта территория была выбрана жителями города для первоочередного благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь парка составляет 2,55 га. Реконструкция территории будет проведена впервые за 40 лет с момента строительства. Стоимость проект составит 37,9 млн рублей. Работы начнутся в конце мая.
В парки установят беседки, лавочки, велопарковки. Также там появятся современные детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак. Кроме того, в парке высадят рябины, березы и цветы, засеют газоны. Проект благоустройства предусматривает беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения по парку. Аллея Пограничной славы будет расширена, там обустроят площадку для проведения памятных мероприятий.
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