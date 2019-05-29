Житель Полевского потребовал проверить на экстремизм стих Бродского
Сегодня, 17:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Полевского написал заявление в прокуратуру для того, чтобы надзорное ведомство проверило стихотворение Иосифа Бродского на предмет экстремизма, сообщает Znak.
Свердловчанин считает, что в стихотворении Бродского «Представление» содержатся строки, оскорбляющие евреев.
Кроме произведений Иосифа Бродского, в ближайшее время молодой человек планирует потребовать проверить на экстремизм стихи Александра Пушкина и Марины Цветаевой.
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