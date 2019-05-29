Житель Полевского потребовал проверить на экстремизм стих Бродского

Свердловчанин считает, что в стихотворении Бродского «Представление» содержатся строки, оскорбляющие евреев.

Кроме произведений Иосифа Бродского, в ближайшее время молодой человек планирует потребовать проверить на экстремизм стихи Александра Пушкина и Марины Цветаевой.