Куйвашев сообщил, когда примет решение о продлении ограничительного режима

По словам главы региона, он сейчас «находится между двух огней»: кто-то говорит, что нужно открываться, а кто-то считает, что снятие ограничений приведет к новой вспышке коронавируса.

Евгений Куйвашев пояснил, что решение об отмене ограничений будет принято в понедельник. При этом он будет учитывать статистику по заболеваемости за выходные.

Вся ответственность сейчас на мне. Дайте мне еще два дня,написал глава региона.