Куйвашев сообщил, когда примет решение о продлении ограничительного режима
Сегодня, 19:50ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Евгений Куйвашев рассказал, что примет решение о продлении введенного из-за пандемии режима 1 июня. Об этом губернатор написал в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
По словам главы региона, он сейчас «находится между двух огней»: кто-то говорит, что нужно открываться, а кто-то считает, что снятие ограничений приведет к новой вспышке коронавируса.
Евгений Куйвашев пояснил, что решение об отмене ограничений будет принято в понедельник. При этом он будет учитывать статистику по заболеваемости за выходные.
Вся ответственность сейчас на мне. Дайте мне еще два дня,написал глава региона.
Сегодня вице-губернатор Павел Креков заявил, что ограничения не будут сняты до начала вакцинации.
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