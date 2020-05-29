Путин объявил 24 июня нерабочим днём для проведения парада Победы

Традиционно, парад начнётся во всех городах в 10 часов по местному времени. Отвечать за салют и привлечение военной техники и вооружения во всех муниципалитетах будет Минобороны.

Согласно указу главы государства, 24 июня 2020 года станет нерабочим с сохранением среднего заработка. Праздничный салют в каждом городе пройдёт в 22 часа по местному времени.