Путин объявил 24 июня нерабочим днём для проведения парада Победы
Сегодня, 23:00ОбществоФото: TagilCity.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня станет нерабочим днём. В этот день по всей стране пройдут парады Победы в честь 9 мая, говорится на сайте Кремля.
Традиционно, парад начнётся во всех городах в 10 часов по местному времени. Отвечать за салют и привлечение военной техники и вооружения во всех муниципалитетах будет Минобороны.
Согласно указу главы государства, 24 июня 2020 года станет нерабочим с сохранением среднего заработка. Праздничный салют в каждом городе пройдёт в 22 часа по местному времени.
Парад победы в этом году было принято решение перенести с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
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