«Вызывает сожаление»: Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отметила, что инцидент, произошедший с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском монастыре вызывает сожаление, пишут «РИА-Новости».
Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, сказала Поклонская.
Она уверена, что сам отец Сергий не хотел такого конфликта, тем более, что его не было на месте конфликта.
Также Поклонская отметила, что ранее никогда не видела, чтобы в монастыре занимались рукоприкладством.
В минувшие выходные на Ксению Собчак и ее съемочную группу произошло нападение в Среднеуральском монастыре, куда она приехала собирать материал для расследования о схиигумене Сергии. Последнему запретили проповедовать за его высказывания о пандемии коронавируса. Вчера вышло новое видео монаха, в котором он сравнил папу с антихристом. В епархии СМИ заявили, что просили не нагнетать ситуацию.