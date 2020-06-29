«Вызывает сожаление»: Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре

Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, сказала Поклонская.

Она уверена, что сам отец Сергий не хотел такого конфликта, тем более, что его не было на месте конфликта.

Также Поклонская отметила, что ранее никогда не видела, чтобы в монастыре занимались рукоприкладством.