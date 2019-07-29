В Асбесте двое мужчин обвиняются в нападении на офис микрозаймов ради 27 тысяч рублей
Сегодня, 12:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Асбесте перед судом предстанут двое местных жителей, которые обвиняются в нападении на пункт микрозаймов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В июне 2019 года злоумышленники ранним утром напали на офис микрозаймов. Угрожая сотруднице компании ножом, они похитили 27 тысяч рублей. После этого мужчины связали потерпевшую и уехали с места преступления на машине.
Уголовное дело передано в суд. Мужчинам грозит до 10 лет заключения.
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