На Урале защита экс-консула Сейшел требует наказать полицейских за незаконный обыск
Адвокаты бывшего почетного консула Сейшельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с заявлением о привлечении к ответственности следователя свердловского главка полиции, сообщили юристы.
По мнению юристов, следователем незаконно удерживаются вещи, которые были изъяты в ходе незаконного обыска.
По словам адвоката Марии Кирилловой, следователя Главного следственного управления МВД по Свердловского области Лиханову необходимо привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий, а также злостное неисполнение судебного решения.
Она отметила, что незаконным обыск был признан еще 17 июня. Однако уже прошло больше месяца, а все изъятые вещи так и не были возвращены. Жалоба ранее была направлена в полицейский главк, но осталась без ответа.
Напомним, в отношении Вожагова было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконном выводе средств за границу в размере одного миллиона евро. По данному факту в квартире подозреваемого был проведен обыск и изъята аппаратура и документы. Впоследствии защита экс-консула добилась признания обыска незаконным.