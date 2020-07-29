На Урале защита экс-консула Сейшел требует наказать полицейских за незаконный обыск

По мнению юристов, следователем незаконно удерживаются вещи, которые были изъяты в ходе незаконного обыска.

По словам адвоката Марии Кирилловой, следователя Главного следственного управления МВД по Свердловского области Лиханову необходимо привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий, а также злостное неисполнение судебного решения.

Она отметила, что незаконным обыск был признан еще 17 июня. Однако уже прошло больше месяца, а все изъятые вещи так и не были возвращены. Жалоба ранее была направлена в полицейский главк, но осталась без ответа.