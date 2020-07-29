В Екатеринбурге в 2021 году появится 2,5 тысячи мест в школах
Сегодня, 22:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге планируют организовать около 2,5 тысяч новых мест в школах в 2021 году, сообщает пресс-служба мэрии города.
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Новые места введут благодаря строительству новых корпусов. Кроме того, планируется строительство двух новых образовательных центров. В 2020 году свои двери для детей откроют три школы на 2,8 тысячи мест.
По словам вице-мэра по капитальному строительству Алексея Бирюлина, для того, чтобы организовать учебный процесс так, чтобы дети учились в одну смену, нужно построить еще 42 образовательных учреждения на 42 тысячи мест.
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