В Екатеринбурге в 2021 году появится 2,5 тысячи мест в школах

Новые места введут благодаря строительству новых корпусов. Кроме того, планируется строительство двух новых образовательных центров. В 2020 году свои двери для детей откроют три школы на 2,8 тысячи мест.

По словам вице-мэра по капитальному строительству Алексея Бирюлина, для того, чтобы организовать учебный процесс так, чтобы дети учились в одну смену, нужно построить еще 42 образовательных учреждения на 42 тысячи мест.