«Дерево жизни» создадут юные тагильчане в память о трагедии в Беслане

Мероприятие пройдет в целях проявления солидарности в борьбе с терроризмом и в память о трагических событиях 1 – 3 сентября 2004 года в городе Беслан. Акция пройдет в Комсомольском сквере с 11.00 до 13.00. Принять участие может каждый желающий.

Каждый участник сможет принять участие в творческом процессе, рисовать, создавать и свои изделия передать на выставку. В сквере будет импровизированное «Древо жизни». Также попросим детей нарисовать свои ладошки на плакате,рассказала редакции TagilCity.ru одна из организаторов мероприятия глава городского родительского коммитета Анна Межова.