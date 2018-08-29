«Дерево жизни» создадут юные тагильчане в память о трагедии в Беслане

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
2 сентября в Нижнем Тагиле пройдет организационное мероприятие Городского урока памяти и солидарности в борьбе с терроризмом «Вместе против террора».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие пройдет в целях проявления солидарности в борьбе с терроризмом и в память о трагических событиях 1 – 3 сентября 2004 года в городе Беслан. Акция пройдет в Комсомольском сквере с 11.00 до 13.00. Принять участие может каждый желающий.
Каждый участник сможет принять участие в творческом процессе, рисовать, создавать и свои изделия передать на выставку. В сквере будет импровизированное «Древо жизни». Также попросим детей нарисовать свои ладошки на плакате,рассказала редакции TagilCity.ru одна из организаторов мероприятия глава городского родительского коммитета Анна Межова.
Кроме того, на мероприятии будет представлена фотовыставка трагедии в Беслане. В 13.00 состоится запуск воздушных шаров в память о погибших детях.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей