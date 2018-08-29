Сотрудники ППС Нижнего Тагила состязались в стрельбе из боевого оружия

29 августа в тире отдела полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» сотрудники ППС состязались в стрельбе из пистолета Макарова. Данное мероприятие было приурочено к 95-летнему юбилею со дня образования ППС в системе МВД, празднование которого намечено на 2 сентября.