Сотрудники ППС Нижнего Тагила состязались в стрельбе из боевого оружия

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В Нижнем Тагиле в рамках мероприятий к 95-летию службы ППС прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников ППС.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: МУ МВД России «Нижнетагильское»
29 августа в тире отдела полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» сотрудники ППС состязались в стрельбе из пистолета Макарова. Данное мероприятие было приурочено к 95-летнему юбилею со дня образования ППС в системе МВД, празднование которого намечено на 2 сентября.
Участникам предлагалось с 25-метрового расстояния попасть в мишень, произведя 10 выстрелов.
В личном зачете первое место занял полицейский роты №1 сержант Кирилл Якунин, второе место заслужил командир взвода роты №1 старшему лейтенанту Андрею Бондыреву и третье место завоевал инспектор группы управления нарядами лейтенант Михаил Епанешников.
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Все победители получат свои награды на торжестве в честь юбилею службы.
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