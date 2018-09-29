Убивший жену екатеринбуржец Дмитрий Лошагин получает в колонии 100 тыс. руб. в месяц
Сегодня, 12:30ОбществоФото: Ura.ru
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Фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин, который отбывает наказание за убийство жены, начал выплачивать моральный ущерб ее родственникам. Работая в колонии, Лошагин получает до 100 тысяч рублей в месяц.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщила мать убитой Светлана Рябова, в течение двух месяцев на ее банковскую карту от Лошагина поступили три перевода по 20 тысяч рублей. Таким образом фотограф начал выплачивать деньги за моральный ущерб.
Юрист Иван Волков рассказал, что во время отбывания наказания Лошагин оказывает платные услуги по фотографированию заключенных и сотрудников колонии. Также он устраивает фотовыставки и другие различные мероприятия, пишет Ura.ru.
По слухам, он получает 100 тысяч рублей в месяц,сообщил Волков.
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