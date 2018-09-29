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Убивший жену екатеринбуржец Дмитрий Лошагин получает в колонии 100 тыс. руб. в месяц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убивший жену екатеринбуржец Дмитрий Лошагин получает в колонии 100 тыс. руб. в месяц

Сегодня, 12:30ОбществоФото: Ura.ru
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