Убивший жену екатеринбуржец Дмитрий Лошагин получает в колонии 100 тыс. руб. в месяц

Как сообщила мать убитой Светлана Рябова, в течение двух месяцев на ее банковскую карту от Лошагина поступили три перевода по 20 тысяч рублей. Таким образом фотограф начал выплачивать деньги за моральный ущерб.

Юрист Иван Волков рассказал, что во время отбывания наказания Лошагин оказывает платные услуги по фотографированию заключенных и сотрудников колонии. Также он устраивает фотовыставки и другие различные мероприятия, пишет Ura.ru.