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Рейс из Китая в Екатеринбург задержан на 16 часов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Transport jet aircraft fly manchester aeroplane 994943

Рейс из Китая в Екатеринбург задержан на 16 часов

Сегодня, 15:22ОбществоФото: maxpixel.net
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