Правительство Свердловской области приняло проект бюджета региона на 2021 год

Перераспределения отчислений подоходного налога в пользу муниципалитетов не предвидится. Кулаченко пояснила, что некоторые муниципалитеты и так получают 84% от отчислений, тогда как Екатеринбург получает только 16%, потому что находится на самообеспечении за счет большего количества налогоплательщиков.