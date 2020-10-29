Тагильская гордума решила не поднимать плату за аренду муниципального имущества

Сумма оплаты может ежегодно меняться при одобрении гордумы. Увеличивать ее можно не более, чем на размер сводного индекса потребительских цен в регионе. В августе 2020 года он составил 102,7%, было предложено увеличить размер базовой ставки арендной платы на 2,7%.