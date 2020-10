Тагильская гордума решила не поднимать плату за аренду муниципального имущества

Большинство депутатов Нижнетагильской гордумы проголосовали против повышения аренды за пользование объектами муниципального жилого фонда в 2021 году на 2,7%, сообщает «Тагильский рабочий».

Сумма оплаты может ежегодно меняться при одобрении гордумы. Увеличивать ее можно не более, чем на размер сводного индекса потребительских цен в регионе. В августе 2020 года он составил 102,7%, было предложено увеличить размер базовой ставки арендной платы на 2,7%. Принятие этого решения должно было увеличить поступления в бюджет на 900 тысяч рублей. Сейчас базовая ставка арендной платы составляет 1043 рубля, с учетом повышения — 1071 рубль. Ранее комиссия по бюджету, экономической политике и инвестициям не смогла принять решение по этому вопросу, так как мнения разделились. По словам депутата Вячеслав Малых, ожидается ухудшение экономической ситуации и уменьшение доходов граждан, а также их платежеспособности. Никто не отменял коронавирус и не знает его последствия — какие ограничительные меры будут вводиться. С 1 января прекращает действовать льготный режим налогообложения. Налоги вырастут в несколько раз. Увеличиваются энергоносители, плата за воду,говорит Малых. Он отмечает, что не стоит увеличивать арендную плату тем, кто находится в сложной ситуации. По итогам голосования было принято решение сохранить текущий размер арендной платы. Напомним, сегодня в первом чтении был принят проект бюджета России на 2021 год. В первом чтении принят проект бюджета России на 2021 год

