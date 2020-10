В лагерях Нижнего Тагила отменили осенние смены из-за коронавируса

В детских лагерях Нижнего Тагила были отменены осенние смены. Об этом TagilCity.ru сообщили в городском Управлении образования.

По решению муниципального штаба по борьбе с коронавирусом лагерей не будет. Деньги за путевки родителям уже возвращаются, рассказали в Управлении образования. Учреждения, которые отвечают за возврат средств сами связываются с родителями и оповещают об отмене смен в лагерях. Напомним, в Нижнем Тагиле и по всей Свердловской области школьников отправили на каникулы досрочно, с 26 октября. Предполагалось, что они продлятся до 9 ноября (10 дней- прим. ред.), однако власти Свердловской области рекомендовали продлить их до 14 дней. Тагильских школьников отправят по домам из-за коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter