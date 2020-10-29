В лагерях Нижнего Тагила отменили осенние смены из-за коронавируса

Напомним, в Нижнем Тагиле и по всей Свердловской области школьников отправили на каникулы досрочно, с 26 октября. Предполагалось, что они продлятся до 9 ноября (10 дней- прим. ред.), однако власти Свердловской области рекомендовали продлить их до 14 дней.