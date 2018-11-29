Сдала мать: организатор наркопритона из Ивделя осужден на 1 год 5 месяцев
Сегодня, 13:31ОбществоФото: maxpixel.net
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Житель Ивделя осужден на 1 год 5 месяцев за организацию и содержание притона для потребления наркотических веществ. В раскрытии преступления помогла мать преступника.
В Ивделе осужден местный житель, который с ноября 2017 года вместе со своими знакомыми употреблял наркотические вещества путем курения в квартире своей матери.
Женщина помогла в выявлении и раскрытии преступления. Осужденный полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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