Депутат Госдумы Антон Шипулин «запутался» в уральских городах
Сегодня, 13:27ОбществоФото: Личная страница Антона Шипулина Вконтакте
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Вместо Краснотурьинска депутат Госдумы по Серовскому одномандатному округу указал Красноуральск.
В своем Instagram-блоге Шипулин разместил пост о том, что побывал на предприятии «Золото Северного Урала». Оно располагается на территории Краснотурьинска, но в геолокации отображается — Красноуральск.
Один из читателей блога указал депутату на ошибку.
Спасибо! Все города как карусель уже, ответил Шипулин.
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Комментарий к посту в Инстаграм
Фото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина
Депутат рассказал, как добывается золото и превращается в слитки. По его словам, этот процесс «завораживает».
Люди, которые ежедневно занимаются таким изнуряющим физическим трудом, не перестают меня восхищать. Горжусь нашими уральскими работягами! , пишет он.
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