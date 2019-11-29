Депутат Госдумы Антон Шипулин «запутался» в уральских городах

В своем Instagram-блоге Шипулин разместил пост о том, что побывал на предприятии «Золото Северного Урала». Оно располагается на территории Краснотурьинска, но в геолокации отображается — Красноуральск.

Один из читателей блога указал депутату на ошибку.

Спасибо! Все города как карусель уже, ответил Шипулин.

Комментарий к посту в Инстаграм Фото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина

Депутат рассказал, как добывается золото и превращается в слитки. По его словам, этот процесс «завораживает».