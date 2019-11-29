Мэрия Нижнего Тагила начала поиск подрядчика для строительства детсада на 170 мест

Согласно документации закупки, подрядчик должен построить трехэтажное здание с подвалом. В садике будут залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинский блок, пищеблок, постирочная и гладильная комнаты, административно-бытовые помещения, столярная мастерская, помещения для ремонта и хранения светильников, комнаты для хранения неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп, подсобные помещения (хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья, кладовая мягких принадлежностей, кладовые уборочного инвентаря, электрощитовая). У входов в здание оборудуют зону для хранения колясок и санок. Проектом предусмотрен доступ маломобильным группам на второй и третьи этажи — лифт. В групповую ячейку входят: раздевалка, групповая комната для игр и занятий, спальня, буфетная и туалетная комнаты.

Длительность работы детского сада — 12 часов — с 7:00 до 19:00. Дети будут обеспечены четырёхразовым питанием: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. Дошкольная образовательная организация рассчитана на восемь групп: две группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) — 20 детей, группа для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) — 20 детей, группа для детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) — 22 ребенка, две группы для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) — 22 ребенка и ещё две группы для детей подготовительного возраста (от 6 до 7 лет) — 22 ребенка.