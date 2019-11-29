Мэрия Нижнего Тагила начала поиск подрядчика для строительства детсада на 170 мест
Вчера, 28 ноября, Департамент государственных закупок Свердловской области разместил аукцион по поиску подрядчика на строительство детского сада на 170 мест в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте, 32а. Начальная стоимость контракта — 144,6 миллиона рублей.
Согласно документации закупки, подрядчик должен построить трехэтажное здание с подвалом. В садике будут залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинский блок, пищеблок, постирочная и гладильная комнаты, административно-бытовые помещения, столярная мастерская, помещения для ремонта и хранения светильников, комнаты для хранения неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп, подсобные помещения (хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья, кладовая мягких принадлежностей, кладовые уборочного инвентаря, электрощитовая). У входов в здание оборудуют зону для хранения колясок и санок. Проектом предусмотрен доступ маломобильным группам на второй и третьи этажи — лифт. В групповую ячейку входят: раздевалка, групповая комната для игр и занятий, спальня, буфетная и туалетная комнаты.
Длительность работы детского сада — 12 часов — с 7:00 до 19:00. Дети будут обеспечены четырёхразовым питанием: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. Дошкольная образовательная организация рассчитана на восемь групп: две группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) — 20 детей, группа для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) — 20 детей, группа для детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) — 22 ребенка, две группы для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) — 22 ребенка и ещё две группы для детей подготовительного возраста (от 6 до 7 лет) — 22 ребенка.
Дата окончания подачи заявок и проведения электронного аукциона — 6 декабря. Размер обеспечения исполнения контракта — 30% от начальной цены контракта, что составляет 43,4 миллиона рублей.
Подрядчик должен приступить к работам сразу после заключения контракта. Строительство детского сада рассчитано на один этап продолжительностью 10,5 месяцев.