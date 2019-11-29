Писал матерные слова: пенсионера будут судить за осквернение могил под Нижним Тагилом

В феврале 2018 года житель села Южаково сообщил в полицию о том, что у него подожгли машину. Полицейские обнаружили фрагменты ткани, пропитанные дизельным топливом, которые впоследствии были направлены для проведения экспертизы.

В июле 2019 года другой житель Южаково обратился в полицию с жалобой на то, что на местном кладбище на крестах появились нецензурные надписи. Одна из местных жительниц рассказала, что видела знакомого мужчину, который направлялся на кладбище в нетрезвом состоянии. Женщина была хорошо знакома с мужчиной и рассказала, что в последнее время он стал сильно выпивать. Полицейские задержали этого мужчину. Он признался в содеянном. Получив пенсию, он выпил пива и пошел на кладбище навестить могилу своего приятеля.

Вспомнив одну из женщин, жившую с ним по соседству, он достал из пакета маркер черного цвета и, подойдя к могиле, на надгробном деревянном кресте нарисовал усы на ее фотографии. После содеянного он начал ходить по кладбищу и на могилах людей, которых он знал при жизни, стал писать непристойные надписи, рассказали в пресс-службе.

Также он признался, что поджег машину соседа после ссоры.