Свердловчан напугала вспышка в небе после запуска ракеты «Тополь»
Сегодня, 10:17ОбществоФото: Скриншот видео Минобороны
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Минувшим вечером жители Урала в соцсетях обсуждали светящийся объект в небе. Оказалось, вспышка произошла от запуска ракеты «Тополь» в Астраханской области, об этом сообщает Минобороны.
Ракета была запущена с полигона Капустин Яр и поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Свечение в небе при запуске ракеты наблюдали жители Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей.
Видео
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Видео: минобороны.рф
В Минобороны отчитались, что запуск прошел успешно.
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