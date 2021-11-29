Экс-пилот «Уральских авиалиний» заплатит за обучение 400 тысяч рублей

Однако в итоге Иван продержался в «Уральских авиалиниях» только семь месяцев, после чего уволился без каких-либо уважительных причин. Авиакомпания подала на пилота в суд с намерением взыскать с того более миллиона рублей за невыполнение заключенного договора.