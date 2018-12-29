Обыски в офисах: сеть «Красное и белое» в Нижнем Тагиле работает в обычном режиме

26 декабря в центральном офисе в Москве и на складах в Челябинске сети магазинов «Красное и белое» прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Такая проверка была связана с подозрением в продаже контрафактной продукции и неуплате налогов.

Также сообщалось, что из-за обысков в некоторых магазинах были перебои с поставками товара, а в Челябинской области работа сети была полностью парализована.

Однако в Нижнем Тагиле магазины «Красное и белое» все это время работали в штатном режиме и перебоев с поставками не было, а сотрудники сети о проверках ничего не знают.

Работаем, как и всегда. Сейчас к Новому году поток покупателей стал больше, перебоев с поставками никаких нет. О проверках в офисах, мы не слышали,рассказали редакции TagilCity.ru в одном из магазинов «Красное и белое».

Издание РБК со ссылкой на свои источники сообщало, что претензии налоговой службы к сети «Красное и белое» сводятся к тому, что магазины оформлены на разные юридические лица. Это же подтверждают и работники магазинов.

У нас каждый магазин оформлен на разные ООО,рассказала редакции TagilCity.ru продавец одного из магазинов.