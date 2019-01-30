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Школы и детские сады Нижнего Тагила будут работать в морозы при любой посещаемости
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школы и детские сады Нижнего Тагила будут работать в морозы при любой посещаемости

Сегодня, 17:24ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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