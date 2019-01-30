Школы и детские сады Нижнего Тагила будут работать в морозы при любой посещаемости

В связи с предстоящими морозами учеба в школах и посещение детских садов ограничены не будут. По нормам СанПиНа ученики 1-4 классов могут не посещать школу при температуре -28 градусов без ветра и - 25 с ветром, ученики 5-9 классов – при -30 градусов без ветра и -28 с ветром, ученики 10 и 11 классов – при температуре -32 градуса без ветра и - 30 с ветром.

При этом время уроков не будет сокращено, и образовательный процесс будет проходить при любой посещаемости. Остальные дети будут учиться дистанционно,рассказала редакции TagilCity.ru начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Посещение детьми садиков будет на усмотрение родителей.

Мы не можем закрыть детские сады, так как многих детей не с кем будет оставить. Приводить ли ребенка в садик в мороз – это на усмотрение родителей,подчеркнула Татьяна Удинцева.