Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не планирует увеличивать время работы кафе и ресторанов. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Предприятия общепита, как и прежде будут работать до 23.00. Нам всем еще нужно набраться немного терпения,пояснил глава региона. Однако губернатор отметил, что 1 февраля будет подписан указ о смягчении ряда ограничений по COVID-19. Планируется открыть учреждения дополнительного образования. По его словам, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продлится до 15 февраля. Напомним, ограничение на часы работы общепита действует с 28 октября 2020 года. Евгений Куйвашев ограничил часы работы общепита и развлекательных заведений

