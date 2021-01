В Нижнем Тагиле новые низкопольные автобусы будут сдавать в аренду

В Нижнем Тагиле будет проведен аукцион, чтобы определить арендаторов новых низкопольных автобусов. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте города.

В документе указано, что срок действия договора аренды на каждый из автобусов — семь лет, минимальная сумма составит 52 тысячи рублей. Арендатор должен будет оказывать услуги перевозки пассажиров по регулярным муниципальным маршрутам Нижнего Тагила. Напомним, в 2020 году Нижний Тагил закупил 17 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе в рамках нацпроекта «Чистый воздух» нацпроета «Экология». Сумма контракта составила 107,4 миллиона рублей. Автобусы приспособлены для маломобильных граждан, их вместимость — 38 человек. 17 низкопольных автобусов с зарядкой для телефонов и камерами прибыли в Нижний Тагил

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter