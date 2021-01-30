В Нижнем Тагиле новые низкопольные автобусы будут сдавать в аренду

В Нижнем Тагиле новые низкопольные автобусы будут сдавать в аренду

Сегодня, 16:12ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле будет проведен аукцион, чтобы определить арендаторов новых низкопольных автобусов. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте города.

В документе указано, что срок действия договора аренды на каждый из автобусов — семь лет, минимальная сумма составит 52 тысячи рублей.

Арендатор должен будет оказывать услуги перевозки пассажиров по регулярным муниципальным маршрутам Нижнего Тагила.

Напомним, в 2020 году Нижний Тагил закупил 17 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе в рамках нацпроекта «Чистый воздух» нацпроета «Экология». Сумма контракта составила 107,4 миллиона рублей. Автобусы приспособлены для маломобильных граждан, их вместимость — 38 человек.

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