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В Екатеринбурге 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

Сегодня, 15:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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