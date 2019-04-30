В Екатеринбурге 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки
Сегодня, 15:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
29 апреля в Екатеринбурге 11-летняя девочка выпала из окна квартиры на улице Красных Командиров, 80, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Девочка росла в полной благополучной семье вместе с 15-летним братом.
Перед происшествием школьница переписывалась с мамой, которая поинтересовалась, почему дочка не написала ей после уроков. В ответ несовершеннолетняя сообщила, что подверглась нападению 15-летних подростков во дворе дома. Девочке пришлось отдать им деньги, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на осведомленные источники в силовых структурах.
Женщина написала дочери, что скоро вернется домой. Однако по приходу она обнаружила настежь открытое окно. Выглянув наружу, женщина увидела тело дочери, накрытое куртками.
На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей