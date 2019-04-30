В Екатеринбурге 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

Перед происшествием школьница переписывалась с мамой, которая поинтересовалась, почему дочка не написала ей после уроков. В ответ несовершеннолетняя сообщила, что подверглась нападению 15-летних подростков во дворе дома. Девочке пришлось отдать им деньги, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на осведомленные источники в силовых структурах.