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В Екатеринбурге многодетная мать выпала из окна седьмого этажа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге многодетная мать выпала из окна седьмого этажа

Сегодня, 11:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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