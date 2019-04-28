В Екатеринбурге многодетная мать выпала из окна седьмого этажа
Сегодня, 11:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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27 апреля в жилом районе Синие Камни после падения из окна седьмого этажа умерла женщина. Предположительно, погибшая мыла окна и не удержалась, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидец сообщил, что через четыре минуты после падения подъехала скорая помощь, и медики констатировали смерть, после чего машина уехала, а тело так и осталось лежать на асфальте.
Женщина была одета в домашние вещи, на вид ей около 40 лет, сообщил очевидец.
Знакомые погибшей сказали, что у нее остались трое детей.
Следственный комитет проводит доследственную проверку, данных о причинении насильственной смерти не имеется.
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