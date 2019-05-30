В Екатеринбурге вновь отложили слушание дела о банкротстве барда Новикова
Сегодня, 12:45ОбществоФото: Страница Александра Новикова в facebook.
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Арбитражный суд Свердловской области вновь перенес слушание дела о банкротстве шансонье Александра Новикова, сообщает ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Слушание по делу назначено на 20 июня. Ранее сообщалось, что мэрия и шансонье готовы урегулировать вопрос путем мирового соглашения.
Напомним, что причиной судебной тяжбы стали 1,3 миллиона рублей, которые, по мнению истца, Новиков задолжал мэрии за пользование земельным участком площадью 882 квадратных метра, расположенного на улице Малышева. Участок был предоставлен барду в аренду для эксплуатации помещений в двухэтажном здании.
Ответчик ранее сообщил, что дом жилой, но он в нем не проживает, а только «иногда появляется», поэтому он не видит причин для обвинений в незаконном обогащении. Юрист Новикова при этом отметил, что спорный вопрос касается не барда, а его полного тезки.
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