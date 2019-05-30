В Екатеринбурге вновь отложили слушание дела о банкротстве барда Новикова

Напомним, что причиной судебной тяжбы стали 1,3 миллиона рублей, которые, по мнению истца, Новиков задолжал мэрии за пользование земельным участком площадью 882 квадратных метра, расположенного на улице Малышева. Участок был предоставлен барду в аренду для эксплуатации помещений в двухэтажном здании.

Ответчик ранее сообщил, что дом жилой, но он в нем не проживает, а только «иногда появляется», поэтому он не видит причин для обвинений в незаконном обогащении. Юрист Новикова при этом отметил, что спорный вопрос касается не барда, а его полного тезки.