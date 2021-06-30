О дистанте в школах в начале учебного года рассказал Владимир Путин

О том, что начальные классы в школах начнут учиться очно в сентябре заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Вопрос о том, в какой форме начнут учебный год школьники президента спросил третьеклассник из Москвы. По словам Путина, решение о дистанте для старших школьников будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в России. Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме. Я надеюсь, что все-таки мы достигнем коллективного иммунитета в том числе благодаря активному прививочному процессу, пояснил глава государства. Напомним, 30 июня проходит прямая линия с Владимиром Путиным, президент отвечает онлайн на вопросы россиян. Всего поступило более двух миллионов вопросов. Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

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