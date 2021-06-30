О дистанте в школах в начале учебного года рассказал Владимир Путин

Вопрос о том, в какой форме начнут учебный год школьники президента спросил третьеклассник из Москвы.
По словам Путина, решение о дистанте для старших школьников будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в России.
Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме. Я надеюсь, что все-таки мы достигнем коллективного иммунитета в том числе благодаря активному прививочному процессу, пояснил глава государства.
Напомним, 30 июня проходит прямая линия с Владимиром Путиным, президент отвечает онлайн на вопросы россиян. Всего поступило более двух миллионов вопросов.