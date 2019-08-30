В Екатеринбурге за взяточничество задержали однофамильца главы горздрава
Сегодня, 17:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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30 августа уральские СМИ опубликовали информацию якобы о задержании брата начальника горздрава Екатеринбурга, задержанный оказался сотрудником Госавтоинспекции. Однако в ведомстве сообщили, что у чиновника нет брата, работающего в ГИБДД, сообщает ЕТВ.
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По предварительной информации, сотрудник ГИБДД, являющийся однофамильцем главы горздрава Дениса Демидова, подозревается во взяточничестве, он оформлял водительские удостоверения по договоренности.
Как сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, сотрудник полиции будет уволен по отрицательным мотивам и понесет уголовное наказание. Кроме того, ответственность грозит и непосредственному руководителю сотрудника МВД.
Касательно родства с начальником управления здравоохранения — в ведомстве данный факт отрицают.
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