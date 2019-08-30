В Екатеринбурге за взяточничество задержали однофамильца главы горздрава

По предварительной информации, сотрудник ГИБДД, являющийся однофамильцем главы горздрава Дениса Демидова, подозревается во взяточничестве, он оформлял водительские удостоверения по договоренности.

Как сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, сотрудник полиции будет уволен по отрицательным мотивам и понесет уголовное наказание. Кроме того, ответственность грозит и непосредственному руководителю сотрудника МВД.