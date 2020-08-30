Награда от Путина и 70 мешков мусора. Итоги дня в Нижнем Тагиле

В рамках акции «Не словом, а делом» в Нижнем Тагиле добровольцы собрали 70 мешков мусора. Убирали территорию Черноисточинского мыса и устранили свалку недалеко от «Ермакова-Городища». Волонтерам помогали сотрудники нижнетагильского лесничества.
В Нижнем Тагиле начал работу федеральный проект «Полезный город». Благодаря ему жители могут посмотреть на карте, где получить разнообразные услуги. Например, сайт подскажет куда отнести использованную батарейку на утилизацию, в какую организацию сдать старые вещи, куда отдать еду для малообеспеченных семей.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому тагильчанка Марина Попова получила звание «Заслуженный работник культуры». Она работает заместителем директора Центральной городской библиотеки. Кроме нее награды получили еще две жительницы Урала, преподаватель школы искусств из Челябинска Сибирякова Римма и главный балетмейстер «Центра культуры» Надежда Репицына из Верхотурья.
Еще девять случаев заражения инфекцией коронавируса были выявлены у жителей Нижнего Тагила за прошедшие сутки. Общее количество заболевших в Нижнем Тагиле с начала пандемии коронавируса достигло 1526 человек.
В Свердловской области за прошедшие сутки заболели 120 человек. По данным оперштаба, 89 человек находятся в тяжелом состоянии, 45 из них подключены к аппаратам ИВЛ.