В Серове проводят проверку по заявлению об избиении пациентки в поликлинике
Сегодня, 13:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Серове местная жительница обвинила фельдшера в избиении, пишет Ура.ру.
Женщина рассказала, что получила направление на обследование в Нижний Тагил, для этого ей нужно было забрать свою медкарту. Получив ее в регистратуре, пациентка поняла, что в ней нахватает страниц. Женщина обратилась к участковому фельдшеру. Однако медработник, со слов пациентки, повела себя неадекватно — заломила женщине руки. Медкарту терапевт забросила за радиатор.
Пациентка написала заявление на имя главврача. В медучреждении будет проведена служебная проверка, которая займет до 30 дней.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что от жительницы Серова в полицию действительно поступило заявление, по нему сейчас проводится проверка.
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