В Серове проводят проверку по заявлению об избиении пациентки в поликлинике

Женщина рассказала, что получила направление на обследование в Нижний Тагил, для этого ей нужно было забрать свою медкарту. Получив ее в регистратуре, пациентка поняла, что в ней нахватает страниц. Женщина обратилась к участковому фельдшеру. Однако медработник, со слов пациентки, повела себя неадекватно — заломила женщине руки. Медкарту терапевт забросила за радиатор.