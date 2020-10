Тагильского предпринимателя оштрафовали за нелегальную продажу антисептика

Предприниматель из Нижнего Тагила привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 10 тысяч рублей за незаконную торговлю антисептиком.

Согласно решению Арбитражного суда, 27 апреля 2020 года полицией была проведена проверочная закупка в магазине «Успех» на улице Орджоникидзе, 10. В ходе мероприятия было установлено, что продавец торговой точки незаконно реализует спиртосодержащий антисептический раствор «Стопсет». В результате из оборота было изъято 6,8 литра спиртосодержащей жидкости. МУ МВД «Нижнетагильское» обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о привлечении его к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Согласно протоколу, предпринимателю вменяется розничная продажа антисептического раствора с содержанием этилового спирта 95%. Предприниматель предоставил суду декларацию о соответствии РОСС (разрешительный документ соответствия — прим. ред.), что данное средство предназначено для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных. Таким образом, указанная в протоколе продукция «Стопсепт» не предназначена для употребления в пищевых целях и не соответствует признакам спиртосодержащей пищевой продукции. Так как предметом правонарушения является именно спиртосодержащая продукция, суд решил переквалифицировать нарушение на ч. 1 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Тагильчанка нелегально продавала пиво в общественной бане на Старателе В результате предпринимателю был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Напомним, в конце июня жительница Нижнего Тагила была привлечена к ответственности за торговлю нелегальным пивом в общественной бане в поселке Старатель. Полиция изъяла кеги с разливным пивом, не имеющим сопроводительной документации. Суд назначил наказание в виде предупреждения, а также постановил направить нелегальную продукцию на уничтожение.

