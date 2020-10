В Екатеринбурге по камерам вычислили водителя без прав с 70 неоплаченными штрафами

В Екатеринбурге автоинспекторы вычислили нарушителя ПДД при помощи дорожных камер, сообщает E1.

Автомобиль «ВАЗ-2114» был отправлен на штрафстоянку. Им управлял 19-летний молодой человек. Его остановил экипаж ДПС на перекрестке Белореченской — Шаумяна. Данные о передвижениях авто были получены от сотрудников Центра автоматической фиксации, которые отследили транспорт по камерам. Данный автомобиль находился в оперативном поиске ЦАФАП из-за многочисленных нарушений (проезд на красный, встречка, превышение скорости). Кроме того, машина не была зарегистрирована в установленном порядке, рассказали в ГИБДД по Свердловской области. Отмечается, что молодой человек ездил без прав и страховки ОСАГО, а на стеклах машины была нанесена глухая тонировка. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за бесправное вождение. Однако он ничего не оплачивал. В этот раз водителя оштрафовали за отсутствие прав и страховки, а также тонировку. Кроме того, в отношении него составлен протокол за неуплату штрафов. Госномера с автомобиля были сняты, а сам транспорт — эвакуирован на штрафстоянку. Позднее было установлено, что в общей сложности нарушитель накопил более 70 штрафов на сумму более 50 тысяч рублей. Напомним, в конце июля водитель Range Rover накопил почти 200 штрафов за нарушение ПДД. При этом госномера он использовал от отечественного ВАЗа. Общая сумма штрафов составила более 170 тысяч рублей. На Урале водитель Range Rover с номерами ВАЗа почти 200 раз нарушил ПДД

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter