В Екатеринбурге по камерам вычислили водителя без прав с 70 неоплаченными штрафами

В Екатеринбурге по камерам вычислили водителя без прав с 70 неоплаченными штрафами

Сегодня, 13:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге автоинспекторы вычислили нарушителя ПДД при помощи дорожных камер, сообщает E1.

Автомобиль «ВАЗ-2114» был отправлен на штрафстоянку. Им управлял 19-летний молодой человек. Его остановил экипаж ДПС на перекрестке Белореченской — Шаумяна. Данные о передвижениях авто были получены от сотрудников Центра автоматической фиксации, которые отследили транспорт по камерам.

Данный автомобиль находился в оперативном поиске ЦАФАП из-за многочисленных нарушений (проезд на красный, встречка, превышение скорости). Кроме того, машина не была зарегистрирована в установленном порядке, рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что молодой человек ездил без прав и страховки ОСАГО, а на стеклах машины была нанесена глухая тонировка. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за бесправное вождение. Однако он ничего не оплачивал.

В этот раз водителя оштрафовали за отсутствие прав и страховки, а также тонировку. Кроме того, в отношении него составлен протокол за неуплату штрафов. Госномера с автомобиля были сняты, а сам транспорт — эвакуирован на штрафстоянку.

Позднее было установлено, что в общей сложности нарушитель накопил более 70 штрафов на сумму более 50 тысяч рублей.

Напомним, в конце июля водитель Range Rover накопил почти 200 штрафов за нарушение ПДД. При этом госномера он использовал от отечественного ВАЗа. Общая сумма штрафов составила более 170 тысяч рублей.

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