Торговлю тагильских предприятий с другими странами оценили почти в 500 млн долларов

Торговлю тагильских предприятий с другими странами оценили почти в 500 млн долларов

Сегодня, 15:11ОбществоPhoto: pixabay
Объем внешнеторговых операций предприятий Нижнего Тагила с начала текущего года составил 475 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

По словам начальника Нижнетагильского таможенного поста Екатеринбургской таможни Вячеслава Юрина, бизнес в 2020 году экспортировал почти в шесть раз больше, чем в прошлом, что составило 2251 тонну продукции. Однако на 54% снизилось количество деклараций на товары — с 66 до 30. Количество оформленных транспортных средств также снизилось на 64%, международных почтовых отправлений — на 11%.

Таможней Нижнего Тагила был пополнен бюджет почти на 2,5 миллиона рублей. В связи с нарушениями было возбуждено десять административных дел, восемь из которых — по факту недекларирования товаров, один — по факту нарушения порядка помещения товаров на хранение и неповиновения законному распоряжению должностного лица.

Напомним, в начале октября в правительстве Свердловской области заявили, что экономика региона восстановится после кризиса из-за пандемии COVID-19 только в 2022 году.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
таможняитогиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы