В Нижнем Тагиле в бывшее общежитие НТЗМК после многолетнего ремонта заселят семьи

В Нижнем Тагиле после многолетнего ремонта в бывшие общежитие НТЗМК заселят 43 семьи, пишет пресс-служба администрации города.

Новые жильцы заселят дом на улице Гвардейская, 23 уже к концу ноября. Жилье предоставят малоимущим семьям и нуждающимся. Дом ожидал ремонта долгие годы, на него не было средств. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев узнал об этой проблеме. Были выделены средства на ремонт в рамках расходных полномочий. Люди рады, а значит мы всё сделали правильно, сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Контракт на капремонт получила организация «Стройкомплекс». В здании выполнили капитальную реконструкцию: отремонтировали фасад, крышу, подвальные помещения, заменили коммуникации. В итоге муниципалитет получил 10 однокомнатных, девять двухкомнатных квартир и 24 комнаты. Напомним, «Стройкоплекс» занимается капитальным ремонтом в Нижнем Тагиле уже пять лет. В 2020 году в программу капремонта попали 44 дома, контракт заключён на 333,5 млн рублей. Большая часть зданий уже отремонтирована. Контракт на капремонт домов в Нижнем Тагиле снова получил «Стройкомплекс»

