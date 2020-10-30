В Нижнем Тагиле в бывшее общежитие НТЗМК после многолетнего ремонта заселят семьи

В Нижнем Тагиле в бывшее общежитие НТЗМК после многолетнего ремонта заселят семьи

Сегодня, 19:23ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле после многолетнего ремонта в бывшие общежитие НТЗМК заселят 43 семьи, пишет пресс-служба администрации города.

Новые жильцы заселят дом на улице Гвардейская, 23 уже к концу ноября. Жилье предоставят малоимущим семьям и нуждающимся.

Дом ожидал ремонта долгие годы, на него не было средств.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев узнал об этой проблеме. Были выделены средства на ремонт в рамках расходных полномочий. Люди рады, а значит мы всё сделали правильно, сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Контракт на капремонт получила организация «Стройкомплекс». В здании выполнили капитальную реконструкцию: отремонтировали фасад, крышу, подвальные помещения, заменили коммуникации. В итоге муниципалитет получил 10 однокомнатных, девять двухкомнатных квартир и 24 комнаты.

Напомним, «Стройкоплекс» занимается капитальным ремонтом в Нижнем Тагиле уже пять лет. В 2020 году в программу капремонта попали 44 дома, контракт заключён на 333,5 млн рублей. Большая часть зданий уже отремонтирована.

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