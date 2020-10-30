В Нижнем Тагиле в бывшее общежитие НТЗМК после многолетнего ремонта заселят семьи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев узнал об этой проблеме. Были выделены средства на ремонт в рамках расходных полномочий. Люди рады, а значит мы всё сделали правильно, сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.