Возвращенные иски и новые банкротства: крупные дела октября в свердловском арбитраже

В октябре в Арбитражный суд Свердловской области поступили многомиллионные иски от разных компаний. Некоторые из них превысили 100 миллионов рублей. Кто и с кем судился, а также почему, разбиралось TagilCity.ru.

Возвращенные иски ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент» подала иск к ООО «КРТ-Недвижимость» о взыскании 211,8 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору строительного подряда. Исковое заявление было оставлено без движения, так как оно оформлено с нарушением формы и содержания. В частности, к нему не приложены уведомление о вручении почтового отправления или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии заявления. «Лоджик-Девелопмент» предложено до 2 ноября устранить все недостатки. ООО «КРТ-Недвижимость» занимается отделочными работами. Компания была зарегистрирована 31 октября 2016 года. С того момента к ней было подано шесть исков, четыре из них были полностью удовлетворены, в одном — отказано и еще по одному было заключено мировое соглашение. Еще один возвращенный иск подало ООО Группа «АСТОН» к ООО «УК ФОРВАРД 1» с требованием о взыскании долга по договору займа. Согласно определению от 8 октября 2020 года. Заявление было оставлено без движения из-за нарушений формы и содержания, а также в документации. Истцу предложено устранить нарушения до 2 ноября 2020 года. Группа «АСТОН» занимается строительством жилых и нежилых помещений. Это первый иск, поданный организацией в отношении управляющей компании. В отношении самой группы было подано 14 исков. Нарушение условий договора поставки АО «СвердНИИхиммаш» обвиняет ООО «ФЕННО ВОТЕР РУС» в неисполнении обязательств по договору поставки товаров. Оно требует взыскать с предприятия 142,3 миллиона рублей. Исковое заявление было принято в производство. Предварительное судебное заседание назначено на 10 декабря. АО «СвердНИИхиммаш» занимается созданием оборудования и сложных технологических комплексов для радиохимического производства, ядерно-топливного цикла, переработки и захоронения радиоактивных отходов. Новые банкротства Бизнесмен Александр Шацкий подал заявление о признании банкротом ООО «Нихром». Он потребовал ввести в отношении компании процедуру наблюдения, взыскать 109,6 миллиона рублей в третью очередь реестра требований кредиторов, назначить временного управляющего из числа членов СРО Союз арбитражных управляющих «Возрождение». Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 13 ноября. ООО «Нихром» занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. На данный момент оно судится с еще семью компаниями. Второй иск о банкротстве был подан 15 октября АО «Уралсевергаз» к ООО «Уральская энерготранспортная компания» с требованием о признании банкротом. Заявитель указал, что на момент подачи заявления общая задолженность перед кредиторами составила 106,3 миллиона рублей. Суд принял заявление. Дата и время заседания на данный момент не назначены. ООО «УЭТК» специализируется на выработке и поставке тепловой энергии в Каменске-Уральском. На данный момент оно судится с еще двумя компаниями.

