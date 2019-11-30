Волонтеры сообщили об издевательствах над собаками на передержке в Камышлове

По их словам, он никого не пускает на территорию, практически не кормит собак и не оказывает должного лечения.

Он подделывает документы о передаче [хозяевам] животных, которые попали на передержку. Вчера женщина забирала свою собаку. Он не выдержал десять дней карантина по нормам, испугавшись общественного резонанса, и кастрировал собак, в том числе домашних, снял ошейники, якобы они бездомные. Люди плачут. Летом недалеко от Асбеста был зафиксирован случай, когда из машины, похожей на его, выбросили в поле умирать обезвоженных собак и уехали, говорит одна из волонтеров.

Еще один из волонтеров, подтвердила, что собак плохо кормят. По ее словам, собакам дают дробленые кости и костный остаток, но его не показывают. Она считает, что его не используют. Также она рассказала, что несколько дней назад из этой передержки волонтеры забрали одну из собак и назвали ее Снежком.

Переживали, что он не доживет до следующего утра. Потому что мы Снежка когда вытащили из вольера, он даже на ногах не стоял, говорит она.

Сейчас Снежок начал ходить и есть с аппетитом. Девушка уверена, что пес не болел, а его недокармливали.

Сам хозяин передержки Максим Щипачев объяснил, что собака была привезена три дня назад не в рамках муниципального контракта.

Мне позвонил товарищ и сказал, что собака лежала в Камышлове рядом с автосервисом, просто попросил по-дружески: жалко — лежит, умирает. Она забралась там на какое-то кресло у них, говорит Щипачев.

По его словам, собаки живут в передержке в течение месяца, а потом их отправляют в естественную среду, если животное короткошерстное и неагрессивное.

За месяц собаку в такое состояние, как на фото, привести нереально, говорит он.

Кроме того, он сообщил, что передержка недавно проверялась и никаких нарушений выявлено не было. По его словам, все обвинения «надуманы».

Максим Щипачев высказался и по поводу замечания о том, что собак не дают кормить.