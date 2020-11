Екатеринбуржец обязан судом выплатить 122 тысячи рублей за конфликт с журналистом

Максим Шибанов, которого обвинили в побоях журналиста Румянцева у Театра драмы в 2019 году, обязан судом выплатить 122 тысячи рублей.

Сегодня в Екатеринбурге состоялся суд над Максимом Шибановым, который весной 2019 года вступил в конфликт с журналистом Максимом Румянцевым. Максим Шибанов свою вину не признал. Он рассказал, что гулял в сквере, а Румянцев в это время оскорблял там людей. На замечания он ответил оскорблениями. Тогда Шибанов его толкнул. По версии Румянцева, Шибанов угрожал ему сломать челюсть. После конфликта Румянцев обратился к врачам и полицию. С 9 по 24 апреля он находился на лечении. Журналист потребовал взыскать с Шибанова 500 тысяч рублей за материальный и моральный вред. Свидетели показали, что Румянцев задирал тех, кто находился в сквере и называл их «бесноватыми». В медицинских документах указано, что у Румянцева обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга легкой степени, а его здоровью причинен легкий вред. Суд считает вину Шибанова установленной и квалифицирует его деяние по ч. 1 ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Суд также учитывает, что Шибанов впервые совершил преступление небольшой тяжести. При этом не принес извинений и не раскаялся,цитирует приговор Е1. Суд назначил Шибанову выплатить Румянцеву 30 тысяч рублей и судебные издержки, общая сумма составила 87 тысяч рублей. Также Шибанов получил судебный штраф в пользу государства в размере 35 тысяч рублей, он должен заплатить его в течение месяца. Напомним, конфликт между Максимом Шибановым и Максимом Румянцевым произошел во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года. На видеозаписях видно, что Румянцев несколько раз оскорбил Шибанова. Молодой человек толкнул Румянцева, после чего он упал на спину. Дело вызвало большой общественный резонанс. Прокуратура попросила назначить штраф толкнувшему журналиста екатеринбуржцу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter