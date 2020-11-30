Екатеринбуржец обязан судом выплатить 122 тысячи рублей за конфликт с журналистом

Сегодня в Екатеринбурге состоялся суд над Максимом Шибановым, который весной 2019 года вступил в конфликт с журналистом Максимом Румянцевым.
Максим Шибанов свою вину не признал. Он рассказал, что гулял в сквере, а Румянцев в это время оскорблял там людей. На замечания он ответил оскорблениями. Тогда Шибанов его толкнул.
По версии Румянцева, Шибанов угрожал ему сломать челюсть.
После конфликта Румянцев обратился к врачам и полицию. С 9 по 24 апреля он находился на лечении. Журналист потребовал взыскать с Шибанова 500 тысяч рублей за материальный и моральный вред.
Свидетели показали, что Румянцев задирал тех, кто находился в сквере и называл их «бесноватыми».
В медицинских документах указано, что у Румянцева обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга легкой степени, а его здоровью причинен легкий вред.
Суд считает вину Шибанова установленной и квалифицирует его деяние по ч. 1 ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Суд также учитывает, что Шибанов впервые совершил преступление небольшой тяжести. При этом не принес извинений и не раскаялся,цитирует приговор Е1.
Суд назначил Шибанову выплатить Румянцеву 30 тысяч рублей и судебные издержки, общая сумма составила 87 тысяч рублей.
Также Шибанов получил судебный штраф в пользу государства в размере 35 тысяч рублей, он должен заплатить его в течение месяца.
Напомним, конфликт между Максимом Шибановым и Максимом Румянцевым произошел во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года. На видеозаписях видно, что Румянцев несколько раз оскорбил Шибанова. Молодой человек толкнул Румянцева, после чего он упал на спину. Дело вызвало большой общественный резонанс.