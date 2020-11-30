Екатеринбуржец обязан судом выплатить 122 тысячи рублей за конфликт с журналистом

Напомним, конфликт между Максимом Шибановым и Максимом Румянцевым произошел во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года. На видеозаписях видно, что Румянцев несколько раз оскорбил Шибанова. Молодой человек толкнул Румянцева, после чего он упал на спину. Дело вызвало большой общественный резонанс.