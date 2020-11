Экс-главу управления Центрального военного округа арестовали в Санкт-Петербурге

Бывшего начальника управления тылового обеспечения ЦВО Олега Карпова арестовали в Санкт-Петербурге.

В Петербурге суд арестовал полковника в запасе по делу о контракте на 100 млн, пишет «Фонтанка» со ссылкой на правоохранительные органы. По версии следствия, в ноябре 2019 года Карпов, который на тот момент был начальником отдела Западного военного округа, получил взятку в 250 тысяч рублей. Он помог компании «Росвоенстрой» получить контракт на 100 миллионов рублей на ремонт в военных городках. Карпова задержали в аэропорту Пулково у трапа самолета, прибывшего из Екатеринбурга. Силовик помещен под стражу на два месяца. Напомним, в конце ноября на Урале был задержан директор по эксплуатации «Монетки» при получении взятки в 550 тысяч рублей за заключение договора подряда. Директор ВГОКа получил штраф на 50 тысяч рублей за долги по электроснабжению

