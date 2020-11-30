Экс-главу управления Центрального военного округа арестовали в Санкт-Петербурге

По версии следствия, в ноябре 2019 года Карпов, который на тот момент был начальником отдела Западного военного округа, получил взятку в 250 тысяч рублей. Он помог компании «Росвоенстрой» получить контракт на 100 миллионов рублей на ремонт в военных городках.