Юля Михалкова о распаде «Уральских пельменей»: «Меня нет ни там, ни там»
Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о распаде команды на «Новых пельменей» и «Уральских пельменей». Сама Юлия не принимает ни чью сторону и не участвует в гастролях.
Классический коллектив «Уральских пельменей» участвует только в Екатеринбурге и на канале СТС. На гастролях же участники делятся на две команды. Об этом на своей странице в социальной сети написала участница коллектива Юлия Михалкова.
На гастролях разбегаются кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую, рассказала Михалкова.
Сама Юлия призналась, что не может принять чью то сторону.
Меня нет ни там, ни там. Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала...
Михалкова пояснила почему не принимает участия в гастролях.
Я в равной степени люблю Андрея и Славу, Сокола и Брекоту, всех-всех, даже Исаева!Да, Сергей, даже тебя! Мы столько вместе прошли, сотни концертов отыграли, объехали всю Россию. Целая жизнь!
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