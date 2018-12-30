Юля Михалкова о распаде «Уральских пельменей»: «Меня нет ни там, ни там»

Классический коллектив «Уральских пельменей» участвует только в Екатеринбурге и на канале СТС. На гастролях же участники делятся на две команды. Об этом на своей странице в социальной сети написала участница коллектива Юлия Михалкова.

На гастролях разбегаются кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую, рассказала Михалкова.

Сама Юлия призналась, что не может принять чью то сторону.

Меня нет ни там, ни там. Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала...

Михалкова пояснила почему не принимает участия в гастролях.