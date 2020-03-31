СМИ: в Свердловской области начали подсчитывать мощность крематориев
Сегодня, 14:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области проверяют готовность крематориев выполнять повышенный объем работ, пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники в органах власти.
Сюжеты: Коронавирус
По информации издания, оперативный штаб по коронавирусу подготовил аналитическую записку о действующих в регионе крематориях и их готовности к увеличению объемов работы. Запрос на предоставление информации поступил якобы из Москвы от МЧС.
Наиболее мощный крематорий в регионе находится в Екатеринбурге, сейчас его загруженность составляет 30%, там сообщили о готовности принимать покойных. Второй крематорий располагается в Нижнем Тагиле. Как пишет издание, там также готовы к чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в Свердловской области на данный момент подтверждены 24 случая коронавируса. Трое человек уже выздоровели. В регионе введен режим самоизоляции, граждан просят без острой необходимости не покидать квартиры.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей