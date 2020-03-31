СМИ: в Свердловской области начали подсчитывать мощность крематориев

По информации издания, оперативный штаб по коронавирусу подготовил аналитическую записку о действующих в регионе крематориях и их готовности к увеличению объемов работы. Запрос на предоставление информации поступил якобы из Москвы от МЧС.

Наиболее мощный крематорий в регионе находится в Екатеринбурге, сейчас его загруженность составляет 30%, там сообщили о готовности принимать покойных. Второй крематорий располагается в Нижнем Тагиле. Как пишет издание, там также готовы к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Свердловской области на данный момент подтверждены 24 случая коронавируса. Трое человек уже выздоровели. В регионе введен режим самоизоляции, граждан просят без острой необходимости не покидать квартиры.